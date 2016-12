Da Ducati una “Monster” di bellezza

07:00 - Il Salone internazionale della moto ha chiuso i battenti con un incremento di presenze dell’8% rispetto alla passata edizione. In soli 4 giorni sono stati più di 551 mila i visitatori accorsi alla Fiera di Milano, e questi hanno eletto la nuova Ducati Monster 1200 quale moto più bella dell’Eicma 2013. La superbike di Borgo Panigale ha sbaragliato la concorrenza nel concorso indetto dalla rivista Motociclismo, cui hanno partecipato più di 10 mila appassionati.

La terza generazione di Ducati Monster 1200 subentra alla MV Agusta Rivale 800, che aveva vinto la passata edizione. Ma la Casa varesina torna a casa comunque soddisfatta per il secondo posto andato alla Turismo Veloce. Tra le prime naked al mondo, di grossa cilindrata e performante oltre ogni immaginazione, Ducati Monster esordì all’Intermot di Colonia nel lontano 1992 e da allora è stato venduto in oltre 275 mila esemplari. Il modello presentato quest’anno all’Eicma accresce la sportività della moto e per il look e per le qualità dinamiche del motore Testastretta 11° DS da 1.198 cc a 4 valvole per cilindro, con le teste fissate direttamente al telaio. Esteticamente svela un nuovo e più capiente serbatoio, che sembra ancora più “mostruoso” per i fianchi sottili e il profilo minimalista della zona anteriore.

Il motore Testastretta 11° a Doppia Accensione è potente ed eroga la sua massima dinamicità - 135 CV - a 8.750 giri al minuto. Ma all’Eicma 2013 è presente anche la versione Monster 1200 S, che aggiunge altri 10 CV e arriva a 145. Ma Ducati ha reso anche più guidabile la moto, che vanta un innovativo sistema di regolazione dell’altezza sella, oltre ad essere dotata di sistema di controllo della trazione a 8 livelli, ABS a 3 livelli e Ride-by-Wire a 3 livelli, associati ai Riding Mode Ducati. Ducati Monster 1200 è disponibile nel colore rosso Ducati con telaio rosso e cerchi neri, mentre Monster 1200 S viene proposta in livrea rosso Ducati con telaio rosso e cerchi nero lucido oppure in una sorprendente colorazione bianca con telaio bronzo e cerchi nero lucido. Sul mercato le moto arriveranno a inizio 2014, il prezzo chiavi in mano parte da 13.490 euro per la Monster 1200 e da 15.990 per la Monster 1200 S.