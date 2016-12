Da Bosch il controllo di stabilità per moto

07:30 - La nuova sicurezza in moto si chiama MSC e a produrla è Bosch. All’Eicma di Milano il Motorcycle Stability Control - in pratica l’ESC per moto - è stato uno dei convitati più nascosti, perché è vero che debutterà sui modelli 2014 delle KTM 1190 Adventure e 1190 Adventure R, ma ha tutta l’intenzione di attecchire sulla maggior parte delle moto del futuro. Come l’ABS per moto Bosch, già venduto in oltre un milione di unità dal 1994 a oggi.

Il sistema di controllo della stabilità per le moto rappresenta un grande passo avanti per la sicurezza delle due ruote. L’MSC ottimizza la frenata e l’accelerazione, sia in rettilineo che in curva, e migliora la sicurezza del guidatore senza compromettere in alcun modo il piacere di guida. Le stime d’altronde sono chiare: un incidente mortale su due in moto avviene in curva. Base di partenza dell’MSC è l’ABS enhanced (rafforzato), che considera l’angolo d’inclinazione e di rollio della moto, migliorando l’efficacia della frenata e la stabilità in tutte le situazioni. Il sistema regola inoltre il controllo della trazione, intervenendo sulla coppia massima e trasferendola sulla ruota che ha più grip su strada. L’MSC Bosch offre altri vantaggi: in caso di frenata brusca in curva, ad esempio, il controllo di stabilità MSC riduce la tendenza della moto a raddrizzarsi, ciò che provoca l’aumento del raggio di curvatura e, spesso, fa perdere la traiettoria giusta alla moto.