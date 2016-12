Bimota BB3, nuova superbike da 200 CV

09:00 - Bimota rappresenta un altro pezzo pregiato di quel “made in Italy” motoristico che sforna l’alta gamma di qualità con processi produttivi ancora artigianali. Quest’anno l’azienda riminese festeggia i suoi primi 40 anni di attività e al recente Salone della moto di Milano ha esposto la BB3, la sua ultima superbike e terzo modello che si avvale della partnership motoristica di BMW. Di suo Bimota ci mette la tradizionale fattura artigianale che fa di ogni sua superbike un modello unico.

La nuova Bimota BB3 è innanzitutto leggerissima. Nonostante il possente 4 cilindri BMW da un litro di cilindrata e quasi 200 CV di potenza (193 per la precisione), la moto è racchiusa in appena 179 kg di peso e questo chiarisce quali saranno le sue qualità dinamiche. Fresca del recente cambio di proprietà, Bimota sembra aver recuperato la proverbiale vitalità romagnola e all’Eicma ha presentato anche il modello celebrativo dei suoi 40 anni di vita: un’edizione speciale e numerata della Tesi, prodotta in soli 40 esemplari. Il neo-presidente Marco Chiancianesi definisce Bimota “una realtà affascinante, con un marchio incredibile che merita di tornare agli antichi fasti, coniugando l’innovazione tecnologica con la propria storia ricca di passione, cuore e successi eccezionali”. E a tal fine è ripartita anche la collaborazione con il Bimota Club Italia.