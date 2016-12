Benelli, il vizio del Made in Italy

08:00 - Rafforzare la gamma di moto medie, entrare nell’universo “green” con le e-bikes e con gli scooter di nuova generazione, restare rigorosamente “Made in Italy”. Sono questi gli atout di Benelli, la Casa pesarese che all’Eicma si presenta con tanta voglia di guardare al futuro.

La famiglia di moto di media cilindrata BN si amplia: la nuova naked BN600R ha motore 4 cilindri 4 Tempi di 600 cc da 82 CV (ma è disponibile anche in versione depotenziata per neopatentati), forcella anteriore Marzocchi con steli da 50 millimetri di diametro e forcellone posteriore con monoammortizzatore Sachs asimmetrico regolabile, per un sofisticato impianto frenante firmato Brembo. Benelli BN600R arriva a gennaio al prezzo allettante di 6.490 euro. Ma a metà 2014 arriverà anche la derivazione granturismo BN600GT. Altra naked di rilievo è la bicilindrica 4 Tempi BN302, leggera, snella, giovane, perfetta per chi vuole iniziarsi alle due ruote.

Aggiornamenti importanti anche sulla gamma TNT, con l’inedita colorazione nero opaco con telaio rosso per la TNT 899. Il motore è un esuberante 3 cilindri 4 Tempi e 4 valvole per cilindro, che sviluppa la bellezza di 120 CV a 9500 giri/minuto e una coppia regolare lungo tutto l’arco di erogazione, con un picco di 88 Nm a 8.000 giri. Benelli TNT 899 costa 11.900 euro, la più sportiva versione TNT R da quasi 160 CV costa 14.900 euro.