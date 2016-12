Aprilia Tuono V4 R ABS 170 CV

09:00 - Omaggio migliore al titolo mondiale Superbike, appena vinto, Aprilia non poteva farlo. La Tuono V4 R, supernaked stradale che deriva dalla straordinaria RSV4 impegnata in pista, è proposta nella nuova versione ABS potenziata a 170 CV. Versione che non include soltanto l’antibloccaggio dei freni di tipo racing, ma anche il nuovissimo pacchetto elettronico APRC che controlla la dinamica di marcia e la sicurezza, migliorando le performance in frenata e la stabilità alle elevate velocità.

Aprilia Tuono V4 R ABS è una moto sportivissima, il cui motore 4 cilindri a V è capace di sviluppare una potenza massima di 170 CV a ben 11.500 giri al minuto. La coppia - garanzia di performance in scatto e accelerazione - arriva a un picco di 111,5 Nm a 9.500 giri/minuto. I tecnici Aprilia hanno ritoccato le tre mappature del motore (Track, Sport e Road), migliorando la fruibilità della moto. L’evoluto sistema APRC include varie tecnologie prettamente sportive, come il Traction Control Aprilia, regolabile anche in corsa senza chiudere il gas, grazie a un joystick sul semimanubrio sinistro che permette di modulare tra 8 livelli. Il sistema integra anche il controllo di impennata, il Launch Control per aumentare le doti di scatto in partenza e il cambio elettronico Aprilia Quick Shift, che favorisce cambiate rapidissime senza chiudere il gas né usare la frizione.

Un’indole davvero aggressiva quella della nuova Tuono V4 R ABS, ma addolcita da molte soluzioni volte a migliorare il comfort di guida. La sella ha ora un’imbottitura più morbida e le sospensioni assorbono meglio le imperfezioni dell’asfalto. Cambia anche l’ergonomia a bordo, con i fianchi laterali rivisti per consentire al pilota un miglior feeling di guida in curva e in decelerazione. L’impianto frenante è stato potenziato: all’anteriore operano due dischi da 320 mm di diametro con pinze Brembo, mentre al posteriore agisce un disco singolo da 220 mm con pinza Brembo. E poi c’è di serie l’evoluto ABS sportivo a tre livelli. Disponibile nei colori bianco o nero, Aprilia Tuono V4 R ABS costa 16.230 euro.

Nello speciale motori anche la Aprilia Tuono V4 R ABS