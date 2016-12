All’Eicma la scommessa BMW R nine T

11:00 - Molti modelli di grande cilindrata, come la nuova R 1200 GS Adventure e la R 1200 RT, uno scooterone elettrico pronto per il debutto su strada, ma a spiccare allo stand BMW è soprattutto quella che può dirsi la prima vera naked del brand di Monaco di Baviera. È la BMW R nineT, una roadster dallo stile minimalista e senza carena, modello davvero innovativo nella gamma della Casa, perfetto per celebrare i 90 anni di vita di BMW Motorrad guardando al futuro.

La BMW R nineT è una moto tanto affascinante quanto originale. Non proprio una naked, ma piuttosto una roadster dal sapore turistico, la cui essenzialità stilistica offre al cliente infinite possibilità di personalizzazione. Già a partire dal telaio, perché quello del passeggero è smontabile da chi vuol godersi la guida in solitudine come nelle classiche Cafe Racer di un tempo. Telaio che però ha struttura modernissima, in acciaio a doppia trave sviluppato appositamente per la R nineT e che integra il motore Boxer come elemento portante. Personalizzabili sono poi il coprisella, i terminali di scarico, gli pneumatici e la gamma accessori è ricca di soluzioni.

Citando la prima moto BMW – la leggendaria R 32 del 1923 – la R nineT monta un classico motore Boxer, ma nelle specifiche moderne in cui oggi vengono costruiti questi motori. La cilindrata è infatti di 1.170 cc, il raffreddamento è misto aria/liquido e la potenza espressa è di 110 CV, erogati al regime di 7.750 giri al minuto, per una coppia massima davvero notevole di 119 Nm a 6.000 giri. Su questa moto BMW ha sostituito il tradizionale Telelever con una forcella telescopica a steli rovesciati, mentre la sospensione posteriore ha braccio Paralever con monoammortizzatore centrale.

Già pronta per il mercato italiano, la BMW R nineT costa 15.530 Euro (già aggiornata l’IVA al 22%). Ma all’Eicma BMW Motorrad Italia ha annunciato anche i prezzi delle altre novità in esposizione: la super turistica R 1200 GS Adventure costa 17.450 Euro, IVA e franco concessionario inclusi, la R 1200 RT costa 18.200 Euro, la “piccola” BMW S 1000 R 12.900 Euro. Definito anche il prezzo dell’interessantissimo scooter elettrico BMW C Evolution, che smette i panni del prototipo per entrare nel listino, al prezzo senz’altro di nicchia di 15.750 Euro.