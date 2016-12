A Milano il trionfo delle due ruote

09:00 - Apre domani la 71° edizione dell’Eicma di Milano, il salone internazionale della moto (ma anche della bici). Il più importante al mondo, e non solo perché il nostro è il più grande mercato d’Europa per le due ruote, ma anche perché alla Fiera di Rho-Pero ci saranno oltre mille aziende espositrici, provenienti da 35 Paesi. Tre le aree riservate: Eicma Custom, The Green Planet e l’Area Sicurezza con Confindustria Ancma, mentre lo spettacolo dell’area MotoLive è alla nona edizione.

Il prezzo d’ingresso costa 18 euro, ma i ragazzi dai 7 ai 14 anni e gli over 65 pagano 12 euro. Una notizia è che sono 8 anni che il biglietto non aumenta. Il venerdì, giorno in cui il Salone chiude alle 22, le donne entrano gratis e anche questa è oramai una consuetudine. Il mercato italiano, pur in crisi (-21% le vendite 2012), vale un quarto dell’intero mercato europeo. Tante le star attese nei padiglioni della Fiera milanese, dal campione del mondo Superbike Tom Sykes a Tony Cairoli, l’inarrivabile campione di motocross (arriva venerdì 8 novembre), fino a Max Biaggi e Marco Melandri attesi sabato. Niente madrine quest’anno, perché nel ruolo c’è stavolta un “padrino”, un grande appassionato di moto e uno dei cantanti più famosi al mondo: Steven Tyler, frontman degli Aerosmith.

Ma andiamo a scoprire alcune delle centinaia di novità esposte. Partiamo dalle italiane, con Ducati che mira al ruolo di protagonista assoluta: aveva già fatto sgranare gli occhi dei fan con la 1199 Panigale Superleggera - una superbike da 66 mila euro - che ha rilanciato la gamma Monster col restyling della 1200, il cui motore testa stretta sviluppa 135 e 145 CV (nella versione S). Benelli svela la nuova naked BN600R, con motore 4 cilindri da 82 CV (ma è disponibile anche in versione depotenziata per neopatentati), e prezzo allettante di 6.490 euro. Si chiamano Turismo Veloce 800 e Turismo Veloce 800 Lusso le due sorprese MV Agusta. La Casa varesina approda all’Eicma detentrice del titolo di “moto più bella” della passata edizione, andato alla Rivale 800.

Straniere. A far la parte del leone è la lingua tedesca, con BMW e KTM sugli scudi. La Casa bavarese, che quest’anno festeggia i 90 anni di produzione moto, stupisce con la R 1200 nineT, una senza carena da 15.530 euro, e la nuova Sports Tourer R1200RT da 18.200 euro. E ci sarà anche l’innovazione dello scooter elettrico C Evolution, il cui prezzo è di 15.750 euro. KTM espone una super Duke R con motore bicilindrico di 1.290 cc e 180 CV di potenza. Molto attesa la partecipazione Harley-Davidson, che ha scelto l’Eicma per riproporre (dopo 14 anni!) una nuova gamma moto: la Street. Due versioni, la 750 arriverà anche in Italia, accanto a lei la Street 500.

Honda guida sempre la pattuglia agguerrita di Case giapponesi all’Eicma. Quest’anno le novità hanno cilindrata 650 cc (l’anno scorso ci furono tre nuove 500), sempre media quindi e sono la CB650F e la CBR650F. Proprio la gamma CBR si arricchisce della novità 300 e 1100 Fireblade. Novità anche tra le cruiser Honda, dove debuttano la CTX 1300, la CTX700 e la CTX700N. A Milano Suzuki porta la nuovissima V-Strom 1000, ma rafforza il suo impegno negli scooter col Burgman rinnovato nelle versioni 125 e 200. Avrà tra i concorrenti Kawasaki J300, primo scooter europeo della Casa di Akashi, che non dimentica la sportività e porta le nuove Z1000 e Z1000SX. Addirittura 13 le novità Yamaha, con l’esclusiva naked-motard a 3 cilindri MT-09, la bicilindrica MT-07 e le due custom dal sapore retrò XV950 edXV950R. Fino alla versione più sportiva di sempre della gamma Ténéré, la XT1200ZE Super Ténéré.