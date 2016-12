15° Raduno BMW Motorrad Days

La 15° edizione dei BMW Motorrad Days si è svolta dal 3 al 5 luglio scorso a Garmisch-Partenkirchen, una delle più rinomate stazioni sciistiche tedesche e tappa obbligata della Coppa del Mondo di sci. Ma il caldo, dicevamo, ha fatto capolino anche da queste parti e, per placare la sete, i centauri non si sono fatti mancare la birra a fiumi per scrollarsi di dosso la polvere. Un evento di grande prestigio i BMW Motorrad Days, che rappresentano un richiamo forte per il popolo del mototurismo, che sanno apprezzare la grande affidabilità delle possenti bicilindriche e 4 cilindri tedesche.