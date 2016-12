125miglia, il fascino delle moto vintage

Organizzata dal sito 125stradali.com, in collaborazione col gruppo gilerarv200.it, la terza edizione della 125miglia si è svolta nella bassa provincia di Parma. Partenza da Lesignano De' Bagni, sconfinamento in Lunigiana fino ad Aulla e sosta e ristoro al rifugio di Pratospilla, 1.350 metri di quota e temperatura di 4 gradi! Per poi rientrare alla base dopo 200 km di tornanti e paesaggi bellissimi, ideale per rispolverare le 125 più ambite di quegli anni. Per le due ruote quello fu un periodo magico, perché le moto della cilindrata ottavo di litro ‒ stradali ed enduro ‒ non sono mai state così popolari e diffuse come in quegli anni. Il tutto con una quota di 35 euro, inclusiva di colazione, pranzo al rifugio, assistenza stradale con furgone Ducato e assistenza meccanica.