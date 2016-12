Mitsubishi Space Star 2016 e eX-Concept

A Ginevra fa il suo debutto anche la rinnovata Space Star Model Year 2016, lʼutilitaria compatta 5 porte lunga 3,8 metri e con un raggio di sterzata agilissimo di appena 4,6 metri. Con poco meno di 2.500 unità vendute in 3 anni, lʼItalia è uno dei principali mercati europei della Space Star, che adesso si presenta con una zona frontale ridisegnata dai nuovi fari bixeno ad alta intensità e con luci di posizione a LED. Nuovo disegno anche per i paraurti e per il posteriore, dove il pronunciato spoiler garantisce un Cx di 0,27. Gli interni si presentano più accessoriati e rinnovati con materiali di pregio, e tra le nuove dotazioni spiccano il sistema Hill Start Assist per le partenze in salita e il navigatore GPS multifunzione con Smartphone Link. La gamma motori si compone dei 3 cilindri benzina 1.0 da 71 CV e 1.2 da 80 CV.