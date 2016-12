18 maggio 2016 08:30 Mitsubishi, restyling per Space Star 2016 Contenuti al top per la city car giapponese

È una delle notizie automobilistiche più importanti di questo scorcio di 2016: lʼaccordo tra Mitsubishi Motors e Nissan, che di fatto porta la prima allʼinterno dellʼAlleanza Renault-Nissan, e consolida questo come quinto gruppo automobilistico del mondo. Il know-how in fatto di 4x4 e pick-up, sia di Mitsubishi che di Nissan, sarà messo insieme per dominare la categoria, ma chissà che le nuove collaborazioni non si aprano anche ad altri segmenti.

Mitsubishi rinnova la city car 1 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Mitsubishi rinnova la city car 2 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Mitsubishi rinnova la city car 3 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Mitsubishi rinnova la city car 4 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Mitsubishi rinnova la city car 5 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Mitsubishi rinnova la city car 6 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Mitsubishi rinnova la city car 7 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Mitsubishi rinnova la city car 8 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Mitsubishi rinnova la city car 9 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Mitsubishi rinnova la city car 10 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Mitsubishi rinnova la city car 11 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Mitsubishi rinnova la city car 12 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Mitsubishi rinnova la city car 13 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Mitsubishi rinnova la city car 14 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Mitsubishi rinnova la city car 15 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Mitsubishi rinnova la city car 16 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Mitsubishi rinnova la city car 17 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Mitsubishi rinnova la city car 18 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Mitsubishi rinnova la city car 19 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Mitsubishi rinnova la city car 20 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Mitsubishi rinnova la city car 21 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Mitsubishi rinnova la city car leggi dopo slideshow ingrandisci

A cominciare dalle city car, dove oggi Mitsubishi è presente con volumi di nicchia. Lʼesempio è Space Star, che oggi in Italia si presenta rinnovata e ancora più corposa dal punto di vista degli equipaggiamenti. La compatta 5 porte e 5 posti di segmento B, lunga appena 3,8 metri, ha subito un restyling intenso, che ne ha affinato il dinamismo e l’estetica. Non solo, ma con i suoi 845 kg di peso e il Cx di 0,27, la nuova Space Star 2016 si rivela anche una delle city car più efficienti del mercato. Il merito va anche ai motori a tre cilindri, il 1.0 e il 1.2 a benzina, con potenze di 71 e 80 CV e consumi attorno ai 4 litri/100 km nel ciclo misto, per emissioni di CO2 inferiori ai 100 g/km. Inoltre il 1.0 è disponibile anche in versione bifuel a gpl.