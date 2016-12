Mitsubishi Pajero, il più vero dei 4x4

10:00 - Era lʼestate del 1982, anni gloriosi per lʼItalia pallonara, che vinse in Spagna il terzo titolo mondiale, e il mondo dellʼauto europeo stava aprendosi a “nuovi” costruttori e nuovi tipi di auto. Per intenderci, erano gli anni in cui la Fiat Uno e la Opel Corsa rivoluzionarono la categoria delle auto cittadine, ma la più venduta in Italia era ancora la Fiat 127. Ma dal Giappone arrivavano veicoli nuovi, i fuoristrada, che alcuni ritenevano improponibili nellʼepoca degli shock petroliferi e della benzina alle stelle. Come Mitsubishi Pajero, forse il più vero di tutti i fuoristrada.

Parole al vento quelle dei critici dei 4x4, perché Pajero è diventato uno dei veicoli più famosi del mondo, venduto dal 1982 a oggi in tre milioni di unità. Ed è proprio questo traguardo che Mitsubishi Motors celebra in questi giorni, sottolineando un dato: nei primi 11 mesi del 2014 il Pajero è stato venduto in Europa in quasi 6 mila unità, vale a dire il 30% in più dello scorso anno. Quando si dice un evergreen. Oggi a listino in Italia cʼè la quarta generazione di Pajero, disponibile a 3 e 5 porte e con motore 3.0 diesel da 200 CV, con cambio manuale o automatico. Per la marcia impeccabile su ogni terreno, il 4x4 nipponico dispone di trazione integrale, del differenziale centrale con giunto viscoso autobloccante e del blocco del differenziale posteriore. I prezzi partono da 36.700 euro per Pajero 3 porte e da 45.050 euro per il più grande 5 porte.

Mitsubishi ha una tradizione lunghissima nel settore della trazione 4x4. Risale addirittura al 1936 il primo modello PX33, un cui esemplare rimaneggiato ha anche partecipato alcuni anni fa a una Parigi-Dakar. Proprio la massacrante corsa africana (ma oggi si corre in Sud America) ha visto il Pajero trionfare 12 volte, e altre 4 volte ha vinto la Coppa del Mondo FIA di Cross Country Rallies. Ma il futuro si chiama ibrido elettrico, Mitsubishi ha già in gamma Suv del genere (Outlander Phev) e per il Pajero ibrido è pronto un motore V6 3.0 benzina con cambio automatico a 8 rapporti e, abbinato, un motore elettrico ad elevata potenza.