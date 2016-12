Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid 2016

Due motori elettrici, uno montato allʼavantreno e lʼaltro sullʼassale posteriore, e un motore termico a benzina (un classico 4 cilindri 2.000), che insieme danno una dimostrazione di quanto concreta sia la tecnologia ibrida. Il nuovo Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid Electric Vehicle (Phev) 2016 unisce infatti la funzionalità dei grandi Suv ‒ spesso accusati di essere super inquinanti ‒ col rispetto ambientale dellʼalimentazione ibrida elettrica. In questa nuova versione 2016 il veicolo riesce a portare lʼautonomia di marcia fino a 800 km ! Merito della funzionalità del sistema Full Range Electric , che mischia sapientemente i tre propulsori, fino a farli sviluppare congiuntamente 200 CV e riducendo le emissioni di CO2 fino a 42 grammi al chilometro.

Il nuovo Outlander ibrido elettrico diventa così il veicolo polivalente che tutti possono sfruttare appieno. A trazione interamente elettrica, e quindi a emissioni zero, fa 52 km alla velocità massima di 120 km/h e soddisfa così un utilizzo giornaliero nei tragitti casa-lavoro-scuola-spesa. Ma se si vuole usare il Suv nelle lunghe percorrenze del fine settimana, allora il connubio col 2.0 benzina porta lʼautonomia di marcia a 800 km, senza le ansie da ricarica e con in più la possibilità di avvalersi di una modalità di ricarica rapida che aggiunge chilometri durante una sosta in autogrill. Insomma il concetto di mobilità eco-compatibile si evolve col Suv giapponese, che offre un altro vantaggio: il motore termico funge anche da generatore di ricarica, anche a veicolo fermo. Il tutto a prezzi che partono da 45.900 euro.