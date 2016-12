Mitsubishi Outlander Phev, lʼambiente ringrazia

Due motori elettrici montati uno allʼavantreno e lʼaltro al retrotreno, più un 4 cilindri a benzina due litri , che tutti insieme consentono di fare senza problemi 800 km. Da Napoli a Milano con emissioni medie di CO2 pari a 42 g/km, questo è in grado di fare il nuovo Mitsubishi Outlander Phev 2016 . Un Suv di stazza importante, ma non per questo indelicato nei confronti dellʼambiente.

Lʼacronimo Phev sta per “Plug-in Hybrid Electric Vehicle”, cioè trazione elettrica al 100% e con ricarica plug-in, il più facile sistema di ricarica per veicoli ibridi elettrici, visto che basta una presa di corrente a tensione domestica. Il sistema Full Range Electric di Mitsubishi Auto è in grado di far lavorare congiuntamente i tre propulsori, portandoli a sviluppare la bellezza di 200 CV. Ma non sempre serve tanta potenza, anzi se si viaggia soltanto per pochi chilometri, ad esempio in città, lʼOutlander Phev 2016 può sfruttare soltanto i due motori elettrici, riuscendo a fare poco più di 50 km senza emissioni nocive e alla velocità massima di 120 km/h. Un veicolo perfetto per lʼutilizzo giornaliero, un Suv versatile e polivalente che offre un ulteriore vantaggio: il motore termico funge anche da generatore di ricarica, anche a veicolo fermo. Il tutto a prezzi che, sul mercato italiano, partono da 45.900 euro.