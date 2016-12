Mitsubishi Outlander 2016, tradizione e innovazione

Cʼè qualcosa che unisce il nuovo Mitsubishi Outlander e il "vecchio" Pajero : il disegno possente del frontale che volta verso i passaruota. È la sintesi di tradizione ed evoluzione che i progettisti Mitsubishi hanno voluto dare per marcare lo spirito del nuovo Outlander 2016, innovativo sì, con oltre 100 modifiche rispetto al modello lanciato quasi 4 anni fa , ma ispirato anche dallo stile del 4x4 più famoso di sempre in casa Mitsubishi.

Interventi massicci e qualificati quelli cui è stato sottoposto Outlander, più di un restyling. Lavori spesso invisibili, come quelli sul telaio, la scossa e sui lamierati, che hanno permesso di migliorare sensibilmente i livelli di rumorosità durante la marcia. I propulsori restano gli stessi ‒ 2.0 benzina e 2.2 turbodiesel ‒ ma sono ora più efficienti . Al vertice della gamma resta la versione ibrida elettrica plug-in Outlander PHEV , che ha già conquistato più di 40 mila clienti europei, e che ora si presenta con una più funzionale (ed elegante) antenna a pinna di squalo, le barre argentate sul tetto e il sottoscocca in tinta con la carrozzeria.

Il look di Mitsubishi Outlander 2016 svela sottili fari avvolgenti con luci diurne a LED a 12 chip , il cui disegno aggiunge un tocco dinamico alla carrozzeria. Questa è stata allungata di 4 centimetri e arriva fino a 4,695 metri, poggiando su cerchi da 18 pollici. Gli interni svelano tessuti inediti e i sedili anteriori hanno una miglior imbottitura , il volante è nuovo e disponibile anche in pelle, e poi migliora la presa grazie al nuovo rivestimento, che campeggia anche su portiere e padiglione. Il sistema di navigazione è ora più ergonomico e include il monitor multi-around con immagine panoramica, che riproduce le immagini dellʼintero perimetro del veicolo grazie al sistema con 4 videocamere.

Nuovo Outlander 2016 rinnova anche il sistema di trazione integrale. Si chiama S-AWC ‒ Super All-Wheel-Drive ‒ e offre 4 modalità di funzionamento: ECO fornisce la coppia solo alle ruote anteriori, per la massima efficienza dei consumi; NORMAL regola in automatico la trasmissione di coppia sulle 4 ruote a seconda delle condizioni di guida; SNOW è indicata per la guida su fondi ghiacciati, innevati e sdrucciolevoli; LOCK fornisce tutte le capacità della trazione integrale e si avvale di un differenziale a slittamento limitato.