3 dicembre 2015 Mitsubishi L200, il pick-up sale in cattedra Contenuti altissimi per la nuova generazione

È uno dei pick-up di maggior successo al mondo. Prodotto dal 1978, Mitsubishi L200 è stato venduto in 4 milioni di unità e, ora, arriva la quinta generazione. Che sorprende per lʼelevata quantità di contenuti, tanto che è ormai difficile definirlo un "veicolo da lavoro", etichetta che gli sta chiaramente stretta. Non a caso Mitsubishi preferisce che si parli di Sport Utility Truck, un nuovo concetto di veicolo confortevole e polivalente.

La quinta generazione del pick-up giapponese (prodotto in Tailandia) arriva ora in Europa con equipaggiamenti che svelano come ci sia stato un trasferimento totale di contenuti dai segmenti tradizionali ‒ berline e Suv ‒ ai pick-up. Nuovo L200 ha le luci a Led con illuminazione bixeno ad alta intensità, la telecamera di parcheggio, il Cruise control e il climatizzatore bizona! Dotazioni di sicurezza e comfort degne del grande Suv Outlander per intenderci, ma invidiabili a qualsiasi categoria di automobile. La carrozzeria Double Cab a 4 porte è poi particolarmente elegante e dinamica e Mitsubishi è riuscita anche ad allungare gli intervalli di manutenzione per ridurre i costi di gestione del pick-up.