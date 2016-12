MINI sposa lo stile C.P. Company

13:00 - Abbigliamento e motori uniti dallo stile. Il mondo charmant di MINI e C.P. Company condivide molte cose quando si parla di eleganza, fascino, lifestyle, e così i due marchi hanno pensato bene di mettere insieme le loro specifiche per “griffare” due prodotti davvero unici: la Goggle Jacket C.P. Company dedicata a MINI e la specialissima MINI Countryman personalizzata da C.P. Company, brand di abbigliamento dellʼazienda italiana FGF Industry.

In queste foto tutta lʼesclusività dei due prodotti. La Goggle Jacket C.P.Company firmata MINI interpreta in modo nuovo il celebre capospalla creato nel 1988 per i piloti della Millemiglia e divenuto oggi un capo di abbigliamento iconico. La MINI Countryman “vestita” da C.P. Company è un esemplare unico, realizzato nei colori di carrozzeria Verde Giungla e Arancio Vitaminico e con interni personalizzati secondo le idee di Enzo Fusco, patron della griffe di moda. “È stato piacevole e divertente disegnare gli interni e lʼesterno della MINI Countryman ‒ ha detto Fusco ‒ lʼauto più elegante nel segmento city cross road”.