MINI rifà il look alla gamma e alla Cabrio

Termina oggi 15 aprile lʼ Open Week nelle concessionarie italiane delle nuove MINI 3 e 5 porte e MINI Cabrio . Lʼicona pop britannica si presenta molto rinnovata per rinverdire i fasti delle generazioni passate e il nostro è uno dei mercati dove le MINI sono più andate forte. Con 330 mila unità vendute dal 2001 a oggi (lʼanno della rinascita sotto lʼegida del BMW Group), lʼItalia è il 4° mercato al mondo per MINI dopo Usa, Regno Unito e Germania.

Eccole in queste immagini girate a Maiorca, dopo la premiere mondiale avvenuta al Salone di Detroit (Naias) a gennaio. I nuovi modelli svelano innanzitutto il logo ristilizzato e presentano poi nuove finiture e livelli di personalizzazione maggiori, con proiettori a LED anteriori e posteriori, questi ultimi con il motivo di design Union Jack. Ci sono anche nuovi cerchi in lega leggera da 17 pollici, allʼinterno una gamma più ampia di rivestimenti in pelle e infine nuovi abbinamenti di motori e trasmissioni. Lʼhi-tech di bordo è stato aggiornato con i servizi MINI Connected per integrare gli smartphone a bordo, e per questi cʼè pure la ricarica wireless. Il volante multifunzione si accompagna allo schermo a colori da 6,5 pollici e allʼinterfaccia Bluetooth di serie.