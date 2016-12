MINI Countryman Park Lane e nuove JCW

08:20 - Il gruppo BMW arriva a Ginevra, per una volta, con un occhio più al mercato di massa che non a quello di nicchia che si rivolge alle sue sportive premium. Certo lʼocchio clinico non mancherà di notare la M4 MotoGP Safety Car, con la speciale livrea che connota la versione della coupé M4 impiegata nelle gare della MotoGP 2015, ma le due novità più importanti sono la Serie 2 Gran Tourer e la nuova BMW Serie 1. La prima è un MPV di medie dimensioni, che supporta fino a tre file di sedili e 7 posti; la seconda è la berlina compatta 5 porte che rappresenta lʼentry level di gamma.

Lo stesso fa MINI, che coltiva lʼeleganza di una originale versione Park Lane della Countryman e la sportività della nuova MINI John Cooper Works. La serie speciale MINI Countryman Park Lane si distingue per gli esclusivi dettagli di design, con la variante di colore “rosso quercia” che abbellisce il tetto e le calotte degli specchietti retrovisori, le particolari stripes sportive e i cerchi in lega da 18 pollici. Volendo questo modello è anche disponibile con la trazione integrale All4. Lʼintera gamma di motori MINI è disponibile sul modello. La MINI John Cooper Works è invece una super sportiva: monta il motore biturbo (TwinPower Turbo) frutto del know-how BMW, che eroga la potenza di 231 CV e permette alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in poco più di 6 secondi, sia col cambio manuale a 6 marce che con lʼautomatico Steptronic a 6 rapporti.