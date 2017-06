1 giugno 2017 10:20 MINI Cooper S E Countryman ALL4 La prima volta della MINI plug-in elettrica

La prima volta della MINI elettrica. E non sorprende che sia la Countryman il modello prescelto, perché il crossover è il modello più versatile della gamma MINI e adatto quindi alla coscienza ecologica del gruppo BMW, che sta investendo con vigore sulla trazione elettrica. In effetti, i meccanismi congiunti di BMW i3 e MINI Cooper S E Countryman ALL4 sono tanti.

MINI Countryman Cooper S E ALL4 1 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 2 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 3 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 4 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 5 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 6 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 7 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 8 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 9 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 10 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 11 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 12 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 13 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 14 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 15 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 16 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 17 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 18 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 19 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 20 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 21 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 22 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 23 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 24 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 25 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 26 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 27 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 28 di 28 Ufficio stampa Ufficio stampa MINI Countryman Cooper S E ALL4 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lʼingresso del brand inglese nella grande battaglia dellʼalimentazione elettrica avviene dunque con un modello di fascia alta: la nuova Countryman Cooper S E ALL4 ha un sistema ibrido plug-in a doppia alimentazione benzina/elettrico e in più la trazione integrale. Il motore 3 cilindri biturbo benzina 1.5 e il motore elettrico sincrono generano insieme una potenza di 224 CV e unʼimpressionante coppia massima di quasi 400 Nm (385 per la precisione) a regimi medio-bassi, fin dai 1.250 giri al minuto. Se si guida col solo motore termico, si hanno a disposizione 136 CV, mentre in modalità esclusivamente elettrica si dispone di 65 kW di potenza (sono quasi 90 CV!) e una coppia di 165 Nm pressoché istantanea.

Numeri che dimostrano come lʼesuberanza della MINI elettrica resti intatta, con unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h che si compie in appena 6,8 secondi. Ma il vantaggio sta nel fatto che questa Countryman Cooper S E consuma in media due litri o poco più di benzina per fare 100 chilometri, e riduce le emissioni di CO2 attorno ai 50 grammi al chilometro. In modalità 100% elettrica, la vettura riesce a percorrere fino a 42 chilometri, alla velocità massima di 125 km/h. La trazione integrale elettrificata fa sì che le ruote anteriori siano azionate dal motore termico a benzina, quelle posteriori dal motore elettrico.