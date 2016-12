26 giugno 2015 MINI Clubman, evoluzione giardinetta Ora ha 4 portiere vere e il portellone a due battenti

MINI Clubman cambia faccia. Ma non pelle. Il modello è stato tutto rinnovato, si allunga di 27 centimetri ed è più largo di 9, per un aspetto più muscolare e una maggiore presenza su strada. Eppure la nuova Clubman resta fedele al concetto originario: quello della MINI giardinetta anni 60 e 70 che, con la sua versatilità, poteva essere adibita ad ambulanza o mezzo di servizio in genere.

Rilevando lʼazienda inglese, il gruppo BMW ha ripreso quel concetto, ma se nella prima Clubman cʼerano due portiere anteriori e una piccola porticina lato destro da aprire contromarcia, ora ci sono 4 portiere vere e, confermati, i due battenti al posto del portellone posteriore. Originalità che si perpetua, ma stavolta con lʼarricchimento di nuovi contenuti tecnici. Come le prese d'aria Air Curtain integrate nei passaruota anteriori, lʼantenna radio a pinna sul tetto (come le BMW), la coda con le luci orizzontali integrate nelle portiere a battente. Lo stile si fa forte di nuovi dettagli: colori metallizzati inediti, tetto e calotte dei retrovisori esterni disponibili in vernice a contrasto con la carrozzeria.