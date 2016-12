MINI Clubman, ecco le versioni All4

Il sistema di trazione integrale All4 è di nuova concezione, sviluppato ad hoc per questo modello. È di tipo elettroidraulico e interagisce col controllo elettronico di stabilità DSC, per ripartire con precisione la coppia motrice tra le ruote anteriori e posteriori in base alle condizioni di guida. Lʼassetto però è quello tipico delle MINI: basso, handling ed elevata sensibilità (il go-kart feeling lo chiama MINI), merito dellʼasse anteriore McPherson e del retrotreno multilink. Di serie il Servotronic, che varia lʼassistenza del servosterzo elettromeccanico in base alla velocità. Optional di pregio il controllo dinamico degli ammortizzatori (DTC), il blocco elettronico del differenziale e cerchi in lega da 17 pollici di serie, ma a richiesta anche da 19 pollici.