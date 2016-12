MINI Citysurfer Concept secondo Hayon

09:00 - La mobilità urbana di domani secondo Jaime Hayon. Lʼartista spagnolo ha realizzato unʼinstallazione ‒ visibile nel Laboratorio Bergognone ‒ in collaborazione con MINI, per il Salone del Mobile di Milano. Nella realtà immaginata da Hayon, gli spostamenti del futuro hanno il loro veicolo ideale nel MINI Citysurfer Concept, lʼoriginale e versatile kick scooter elettrico, che si muoverà tra semafori di forme diverse e segnali stradali lontanissimi da quelli che siamo abituati ad affrontare oggi.

Jaime Hayon ha realizzato due versioni di MINI Citysurfer Concept: il primo ricorda con le sue superfici la classica porcellana bianco-blu ed ha un aspetto ludico e frizzante; il secondo interpreta il monopattino elettrico con eleganti materiali pregiati. Anche gli accessori seguono le idee dellʼartista, dal casco in forma di maschera (in tipico stile veneziano) a due modelli di giacca che con le loro tante tasche diventano compagni inseparabili del centauro di domani. Il tutto è stato coordinato col team Design MINI guidato da Anders Warming e che si avvale del contributo di eccellenze artigiane italiane. Grazie al suo peso di appena 18 chili e alla sua costruzione pieghevole, Citysurfer Concept può essere riposto nel bagagliaio della nuova MINI a 5 porte e utilizzato non appena si è parcheggiata lʼauto.