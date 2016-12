Mille Miglia, in marcia il museo viaggiante

09:30 - Partenza presto stamane da Roma per la Mille Miglia 2015. Dopo la prima tappa a Rimini, “la corsa più bella del mondo” è arrivata a tarda sera ieri nella capitale e oggi proseguirà verso Parma. Chiusura domenica a Brescia, dopo un passaggio allʼAutodromo di Monza per un doveroso omaggio allʼExpo. Insomma un vero e proprio tour de force per le 438 vetture dʼepoca schierate alla partenza da Piazza Vittoria a Brescia (cui si riferiscono le immagini).

Lʼedizione 2015 della Mille Miglia, la 33° della rievocazione storica della corsa agonistica, sarà ricordata come una delle più affollate di sempre. Un museo viaggiante composto da 438 vetture appartenenti a 67 marche diverse, che stanno affrontando un percorso di circa 1.750 km. Il primato va ad Alfa Romeo con 42 vetture in gara, seguita da Mercedes-Benz con 38, soltanto una in più di Jaguar. Fiat è presente con ben 36 modelli e Lancia con 30, Porsche ne schiera 22 e Bugatti 20, mentre a quota 19 sono Aston Martin e Ferrari. E gli equipaggi arrivano da tutto il mondo: dopo lʼItalia, con 269 equipaggi al via, la nazione più rappresentata è come sempre la Germania con 128 coppie, poi il Regno Unito con 86, lʼOlanda con 61 e il Belgio 53. Ma non cʼè soltanto lʼEuropa, visto che 45 equipaggi arrivano dagli Stati Uniti, 14 dal Giappone e 12 dallʼArgentina, ma un rappresentante lo esprimono anche Nuova Zelanda, Malesia, Messico. Solo due gli arrivi dalla Cina, e chissà che non sia proprio il grande Paese asiatico la nuova frontiera delle prossime edizioni della Mille Miglia.