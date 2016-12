Mille Miglia 2015, la corsa mito riparte

Tutto pronto a Brescia per lʼedizione 2015 della Mille Miglia , "la corsa più bella del mondo" come ebbe a dire Enzo Ferrari. Questʼanno si disputa la 33° edizione della rievocazione storica della Mille Miglia . Vi possono partecipare soltanto le auto che, dal 1927 al 1957, presero parte alla leggendaria corsa agonistica. Lʼedizione 2015 vede ai nastri di partenza 464 vetture, un vero e proprio museo viaggiante di auto storiche.

Da Brescia a Roma e ritorno a Brescia, dal 14 al 17 maggio, attraverso le bellezze artistiche italiane, con Alfa Romeo che questʼanno gioca il ruolo di Gold Sponsor della corsa, mentre Mercedes-Benz conferma il ruolo di Automotive Partner. Il Biscione vanta il record assoluto di vittorie alla Mille Miglia: ben 11. In onore di Expo, questʼanno la carovana di auto passerà per la Villa Reale di Monza, una delle sedi istituzionali della Regione Lombardia. Il percorso di questʼanno è ancora più articolato: i 1.602 km equivalenti a 1.000 miglia sono diventati 1.760. Dal Museo Storico Alfa Romeo usciranno per la corsa due auto esclusive: la 1900 Sport Spider del 1954 con motore 4 cilindri bialbero da 138 CV e la 750 Competizione del 1955 con motore analogo ma 145 CV di potenza.