Metano, il tris Seat con Ibiza, Mii e Leon ST

Si fa un gran parlare di auto elettriche o ibride elettriche come futuro della mobilità, ma si dimentica spesso che i numeri di queste vetture sono ancora irrisori. La Casa spagnola Seat non si tira fuori dalla sfida e ha lanciato a Barcellona un servizio di car sharing basato sulla eMii , la city car al 100% elettrica. Però il suo forte, nel campo delle alimentazioni alternative alla benzina e al gasolio, si chiama metano , carburante ben diffuso sul mercato italiano.

Seat propone così una robusta gamma alimentata a metano o gas naturale , che comprende la best-seller Ibiza , la city car Mii e la station wagon Leon ST . Una gamma che Seat vuol portare con successo anche in Europa, dove le alimentazioni CNG (Compressed Natural Gas) hanno quote di mercato inferiori rispetto allʼItalia. Il fulcro di questa gamma ruota attorno alla quinta generazione di Ibiza, proposta con una versione TGI benzina/metano da 90 CV, a iniezione diretta e turbo . Una motorizzazione che ha il merito di ridurre dellʼ85% le emissioni di ossidi di azoto (NOx) e del 25% quelle di CO2 rispetto alla stessa motorizzazione solo benzina.

Il gas poi ha il vantaggio di costare meno, per un pieno bastano circa 15 euro e per fare 100 km andando a metano si spendono 3,22 euro. Considerati i due serbatoi ‒ 40 litri per la benzina e 13 kg per il metano ‒ la Seat Ibiza TGI vanta unʼautonomia di marcia record pari a 1.194 km. Nella storia della Casa spagnola non cʼè mai stata una vettura così efficiente. In Italia il suo prezzo pieno di listino parte da 19.150 euro.