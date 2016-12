Mercedes tra meraviglie e idee nuove

Non si può proprio dire che a Mercedes manchi la fantasia. E il coraggio pure di sperimentare forme nuove di mobilità. Al Salone di Ginevra vediamo lʼeccellenza dei prodotti della Stella ‒ la splendida Classe C Cabrio, la nuova generazione di Classe E berlina, la favolosa SL roadster ‒ ma dietro cʼè tutto un fiorire di iniziative che accrescono le opportunità per tutti di mettersi al volante di una Mercedes.