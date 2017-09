18 settembre 2017 08:05 Mercedes tra elettriche, idrogeno e Formula 1 Unʼesplosione di futuro in casa Daimler

I più avveduti sanno che, in una rassegna come il Salone di Francoforte, prima ancora dei prodotti contano i prototipi, i concept. Perché il passo per tramutarli in modelli di serie è spesso breve. Lo dimostra il gruppo Daimler-Benz, che con i suoi marchi Mercedes e Smart propone allʼedizione 2017 dello IAA tanti prototipi dallʼavvenire sicuro.

La Concept EQA è una di questi. La prima cosa che si nota è il look futurista del veicolo, Electro Look lo definiscono in Mercedes, ed è il primo prototipo completamente elettrico nel segmento delle compatte del nuovo brand EQ. Quello che si occuperà di modelli e a emissioni zero, visto che “entro il 2022 Mercedes Benz lancerà sul mercato più di dieci veicoli a trazione completamente elettrica”, ha promesso il numero uno del gruppo Dieter Zetsche. La Concept EQA è unʼauto innovativa da tutti i punti di vista, con luci basate sulle fibre ottiche per laser, tanto per dirne una. E poi cʼè la trazione elettrica, tanto efficiente quanto dinamica: i due motori elettrici sviluppano fino a 200 kW di potenza (272 CV) e garantiscono unʼautonomia di marcia di circa 400 chilometri.

Un altro passo verso il futuro ce lo dà la Mercedes GLC F-Cell, in pratica la versione a idrogeno del grande Suv. Grazie a questo carburante e alle celle a combustibile, è possibile alimentare il motore elettrico, ma la concept car tedesca è unʼibrida plug-in: può andare sia a idrogeno che soltanto a corrente elettrica. Con 4,4 kg di idrogeno, la GLC F-Cell con potenza di 147 kW (200 CV) è in grado di percorrere 437 km, senza emissioni nocive.