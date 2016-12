Mercedes SLC, la roadster coi fiocchi

Si chiama SLC ed è la nuova roadster dʼingresso alla gamma Mercedes . Prende il posto della SLK , un mito per due decenni (fu lanciata nel 1996) e venduta in quasi 700 mila unità nel mondo. La scelta del nome nuovo è motivata dal fatto che la spider di Stoccarda vuole marcare la maggiore identità con la Classe C , da cui derivano molte delle sue caratteristiche tecniche. E come la berlina e coupé di punta della gamma Mercedes, anche la SLC avrà una performante versione AMG .

Dal punto di vista estetico, spicca la griglia del radiatore a diamante e i fari con tecnologia LED, adattativi in curva e con fascio abbagliante che in automatico scala ad anabbagliante quando incrocia altri veicoli nel senso opposto di marcia. Se la SLK inventò in pratica il tetto rigido ripiegabile (hard-top), la nuova Mercedes SLC innova il dispositivo, attivo anche in movimento fino a 40 km/h, e con un originale divisorio automatico che si abbassa o alza nel bagagliaio secondo le esigenze di carico. Auto da vivere tutto lʼanno, non solo dʼestate, la SLC dispone tra lʼaltro della telecamera di retromarcia, dei sedili riscaldati e dellʼAirscarf, la sciarpa dʼaria calda dietro la nuca per godere della capote abbassata anche con temperature più basse.