Mercedes rifà il trucco alla Classe B

08:30 - Arriverà a novembre la nuova Mercedes Classe B, subito dopo il Salone di Parigi che aprirà i battenti alle Porte de Versailles sabato 4 ottobre. Ha il compito di fronteggiare la nuova rivale: la BMW Serie 2 Active Tourer, e lo fa con un restyling importante del design esterno, nuovi contenuti interni e una gamma motori davvero senza eguali: 5 diesel e 4 benzina, più la B 200 Natural Gas Drive a gpl e la Electric Drive a trazione elettrica.

Una gamma ricca e versatile, capace di soddisfare qualsiasi esigenza e attenta anche al portafogli. Com’è giusto che sia per una monovolume. I consumi medi delle motorizzazioni diesel vanno tra i 3,6 e i 5 litri per 100 km, appena un po’ più consumano i motori a benzina. Insomma, la Classe B è la Mercedes per tutti, e non è un caso che in 3 anni abbia conquistato più di 350 mila clienti nel mondo, dimostrando di piacere a donne e uomini in pari percentuale. Dimenticavano gli sportivi: chi volesse, ha anche a disposizione versioni della Classe B a trazione integrale.

Il lifting estetico del monovolume Mercedes comincia dall’aerodinamica. Perfetta col suo Cx di 0,25, record di categoria, che la rende dinamica ed efficiente. Poi ci sono i dettagli di qualità: i fari a LED High Performance, le luci diurne integrate nei proiettori, un listello cromato sul paraurti posteriore e i gruppi ottici posteriori a LED di forte impatto visivo. All’interno spicca il grande display sospeso da 8 pollici e le luci soffuse modulabili in 12 colori. Crescono le dotazioni di sicurezza, con l’Attention Assist perfezionato (funziona fino ai 200 km/h) e il sistema di frenata automatica che arricchisce il pacchetto Pre-Safe. La nuova Mercedes Classe B avrà prezzi che partono dai 28 mila euro.