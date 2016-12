Mercedes punta sulla sportività AMG

08:30 - La sportività delle versioni AMG e la versatilità di monovolume medi e grandi sono il binario su cui corre la presenza Mercedes al Salone di Parigi. Tante le novità, le più belle sicuramente la Mercedes C 63 AMG e la AMG GT, ma non meno importante è la presentazione della nuova Classe B, che sulle strade europee arriverà già il mese prossimo. Inedita anche la Classe V 4Matic, che fa debuttare la trazione integrale sul grande, polivalente veicolo Mercedes.

Al top della gamma della nuova Classe C ci sarà, dalla prossima primavera, la C 63 AMG, una berlina moderna, tecnologica e dalla potenza smisurata. Sotto il cofano batte il motore biturbo V8 di cilindrata 4 litri, che sviluppa la potenza di 476 CV, ma che nella versione C 63 S AMG arriva fino ai 510 CV. In pratica lo stesso motore della coupé due porte Mercedes AMG GT e come questa la Classe C 63 AMG è una vera auto da corsa, camuffata sotto le spoglie di una classica berlina tre volumi, ma con assetto sportivo e ammortizzatori a gestione elettronica, il bloccaggio meccanico del differenziale sull’asse posteriore e il programma di marcia “AMG Dynamic Select”, tutto di serie.

La nuova Classe B conferma invece tutta la versatilità del modello precedente. La gamma motori è davvero senza eguali: 5 diesel e 4 benzina, più la B 200 Natural Gas Drive a gpl e la Electric Drive a trazione elettrica. Adatta al target familiare, la vettura vanta però consumi bassissimi (addirittura 3,6 litri di gasolio per fare 100 km nel ciclo misto), anche per il Cx aerodinamico di 0,25 che è da primato nella categoria. La nuova Classe B dispone anche di versioni a trazione integrale. Come la Classe V 4Matic, altra anteprima mondiale a Parigi e disponibile in Italia alla fine di quest’anno.