8 ottobre 2016 08:00 Mercedes punta su elettrico e digitale Con AMG firma splendide sportive

I 4 pilastri della mobilità del futuro secondo Mercedes sono: connessione, guida autonoma, condivisione e trazione elettrica. A dirlo al Mondial Auto 2016 è il numero uno del gruppo Daimler, Dieter Zetsche, che ha svelato la EQ, prototipo che fa suoi tutti e 4 i pilastri. Svetta tra le Mercedes e le Smart della “E Mobility Lane”, lʼarea retroilluminata in vetro che ospita le vetture elettriche della Casa tedesca.

Mercedes insomma sta guardando al cambiamento in atto nellʼindustria dellʼauto, dominato sempre più dallʼuniverso digitale e, per quanto riguarda lʼalimentazione dei veicoli, dallʼenergia elettrica a zero emissioni. A Parigi vediamo le nuove versioni Electric Drive di Smart, questa volta disponibili anche per la forfour, oltre che per fortwo e fortwo cabrio. Un modello già avviato, e con successo, alla commercializzazione, mentre ancora a uno stadio iniziale è la concept Mercedes EQ, un Suv di taglio sportivo a trazione 4x4 che soddisfa qualsiasi domanda di mobilità sostenibile. È dotato di due motori elettrici da 300 kW di potenza complessiva (oltre 400 CV) e di una nuova generazione di batterie, che assicurano una percorrenza fino a 500 km con una sola carica.

Alla rassegna parigina ci sono però anche modelli più convenzionali, sempre fissati nellʼalto di gamma che è prerogativa della Stella. Premiere mondiale per la Mercedes Classe E All Terrain, una configurazione speciale della grande wagon perché orientata all’off-road, e il look esprime subito questo tratto del carattere. La sportività pura è invece incarnata da una versione AMG 43 4Matic del Suv GLC, il cui V6 biturbo 3.0 sviluppa 367 CV e si accompagna a un cambio automatico 9G Tronic, con tempi dʼinnesto più brevi, e alla trazione integrale che privilegia l’asse posteriore. Novità del veicolo è la possibilità di aumentare lʼaltezza da terra premendo un tasto ad hoc.