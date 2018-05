25 maggio 2018 08:15 Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, lʼammiraglia del futuro La fusione di tendenze occidentali e orientali

Lʼibridazione piace. Quante volte abbiamo visto la bellezza negli occhi e nei tratti delle genti miste, e perché allora non mischiare gli stili anche in oggetti ‒ spesso preziosi, o comunque a noi cari ‒ come le automobili. Dallʼincrocio di una berlina di lusso e di un Suv sportivo, ecco che nasce la Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, un modello sensualissimo che lascia a bocca aperta.

Oriente e Occidente, fusione di stili Ufficio stampa 1 di 29 Ufficio stampa 2 di 29 Ufficio stampa 3 di 29 Ufficio stampa 4 di 29 Ufficio stampa 5 di 29 Ufficio stampa 6 di 29 Ufficio stampa 7 di 29 Ufficio stampa 8 di 29 Ufficio stampa 9 di 29 Ufficio stampa 10 di 29 Ufficio stampa 11 di 29 Ufficio stampa 12 di 29 Ufficio stampa 13 di 29 Ufficio stampa 14 di 29 Ufficio stampa 15 di 29 Ufficio stampa 16 di 29 Ufficio stampa 17 di 29 Ufficio stampa 18 di 29 Ufficio stampa 19 di 29 Ufficio stampa 20 di 29 Ufficio stampa 21 di 29 Ufficio stampa 22 di 29 Ufficio stampa 23 di 29 Ufficio stampa 24 di 29 Ufficio stampa 25 di 29 Ufficio stampa 26 di 29 Ufficio stampa 27 di 29 Ufficio stampa 28 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Esposta al recente Salone dellʼAuto di Pechino, il nuovo prototipo di ammiraglia Mercedes nasce con lʼintento di dar respiro alla Classe S berlina. Compassata, tradizionale, iconica questa, eccentrica e alternativa la Mercedes-Maybach, che non a caso riprende il know-how di stile del marchio Maybach. Il passo lungo e gli sbalzi posteriori ridotti accentuano la fiancata possente, in cui si librano le maniglie delle portiere a filo e che fuoriescono elettricamente quando servono. Sotto spiccano gli enormi cerchi da 24 pollici e i discreti predellini di accesso in alluminio levigato e illuminati di bianco, integrati nella zona inferiore delle porte.

Gli interni sono un vero trionfo di eleganza e lusso, con ambienti chiari e raffinati e tecnologie allʼultimo grido. Dalla Classe S arrivano i programmi di benessere Energizing, che combinano tra loro le funzioni massaggio, profumazione, illuminazione e musica, per un sistema di comfort e infotainment a 360 gradi interamente programmabile. Lo sguardo a Oriente è ben presente, lo dimostra la stessa scelta di Pechino per la premiere mondiale, e ne è esempio il legno dʼebano, insolito sulle automobili ma in Cina tradizionalmente impiegato nella fabbricazione di mobili di pregio.