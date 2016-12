09:00 - Un nuovo capitolo nella lunga storia delle auto di lusso Mercedes. È la nuova generazione di Classe S a fregiarsi della palma di ammiraglia più esclusiva del mondo, lʼauto di rappresentanza per eccellenza. Ma più corretto sarebbe dire Mercedes-Maybach Classe S, perché il gruppo tedesco recupera quel favoloso marchio Maybach che alcuni anni fa tentò la scalata alle super limousine andando a sfidare Rolls-Royce e Bentley.

Per dare unʼidea di quanto esclusiva sia la nuova ammiraglia tedesca, è bene sapere che la Mercedes-Maybach Classe S è stata progettata per essere affidata ad uno chauffeur. La vettura è dotata di un sistema di amplificazione vocale che favorisce la comunicazione tra i passeggeri anteriori e posteriori. Nonostante lʼauto sia silenziosissima, non cʼè mai bisogno di alzare il tono di voce a velocità sostenute perché i due microfoni nello specchietto retrovisore interno (utilizzati anche per l’impianto vivavoce) rilevano la voce e lʼamplificano automaticamente. Inoltre il vano posteriore offre la spaziosità e il comfort di un salotto: la lunghezza di 5,45 metri e il passo di 3,365 metri aumentano di buoni 20 centimetri lo spazio per le gambe di chi siede dietro rispetto a una Mercedes Classe S a passo lungo.

Altra ragione di esclusività estrema sta nei dispositivi di sicurezza. Lʼammiraglia Mercedes vanta cinture di sicurezza con fibbie attive, le beltbag che integrano lʼairbag nella cintura di sicurezza e lʼairbag supplementare nel cuscino del sedile posteriore. Due le versioni della Mercedes-Maybach Classe S al lancio del prossimo mese di febbraio: la S 500 monta il motore V8 biturbo benzina da 455 CV e coppia massima di 700 Nm già disponibile dai 1.800 giri; la S 600 è invece equipaggiata con un motore V12 biturbo di 5.980 cc, che sviluppa una potenza di 530 CV e una coppia massima di 830 Nm a partire dai 1.900 giri. I prezzi della S 500 partono da 156.000 euro, quelli della S 600 da 199.620 euro.