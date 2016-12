Mercedes, lo stile giusto anche per gli yacht

Non cʼè soltanto il salone auto di Parigi a tener banco sul mondo dei trasporti in questi giorni. Più a sud della capitale francese, precisamente nel Principato di Monaco, la nautica chiede i suoi spazi. E che spazi! Il Monaco Yacht Show mette in mostra il meglio delle imbarcazioni mondiali e i brand dellʼautomobile non ne disdegnano i riflettori. Un esempio? Mercedes che porta il design fantastico di due cabinati di gran classe .

Per la prima volta Mercedes Benz Style ha collaborato con Lufthansa Technik per il design di uno yacht che sʼispira alla cabina “Vip” di un aereo. Spazi simili a quelli di un Airbus A320 o un Boeing 737, ma arredamento olistico per 16 passeggeri abituati a ogni comfort. La seconda meraviglia è Arrow 460 - Granturismo, una barca realizzata da Silver Arrows Marine, nome (frecce dʼargento) che la dice tutta sullʼambizione Mercedes nel settore della nautica da diporto. Il modello Edition 1 introduce la sensualità delle auto sportive Mercedes nello stile degli yacht, sia per gli esterni che per la combinazione di eleganza e pregio degli spazi interni. Interni modulari, con le grandi vetrate ritraibili e il parabrezza estendibile, che possono accogliere secondo le esigenze fino a 10 passeggeri.