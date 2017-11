9 agosto 2017 08:30 Mercedes lancia la nuova Classe E Cabrio Per la prima volta anche a trazione integrale

Mercedes ha scelto il Monte Bianco e il suo candore che non sminuisce in estate per presentare la nuova generazione della Classe E Cabrio. Unʼauto semplicemente meravigliosa, bellissima, che completa di fatto la gamma di un modello che comprende la berlina, la Station Wagon e la Coupé.

Nuova Mercedes Classe E Cabrio Ufficio stampa 1 di 34 Ufficio stampa 2 di 34 Ufficio stampa 3 di 34 Ufficio stampa 4 di 34 Ufficio stampa 5 di 34 Ufficio stampa 6 di 34 Ufficio stampa 7 di 34 Ufficio stampa 8 di 34 Ufficio stampa 9 di 34 Ufficio stampa 10 di 34 Da video 11 di 34 Da video 12 di 34 Da video 13 di 34 Da video 14 di 34 Da video 15 di 34 Da video 16 di 34 Da video 17 di 34 Da video 18 di 34 Da video 19 di 34 Da video 20 di 34 Da video 21 di 34 Da video 22 di 34 Da video 23 di 34 Da video 24 di 34 Da video 25 di 34 Da video 26 di 34 Da video 27 di 34 Da video 28 di 34 Da video 29 di 34 Da video 30 di 34 Da video 31 di 34 Da video 32 di 34 Da video 33 di 34 Da video 34 di 34 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La nuova cabrio 4 posti Mercedes si presenta più lunga di 12 centimetri rispetto a prima, superando i 4,8 metri di lunghezza. È dunque ancora più slanciata, filante e la silhouette si presenta ancora più sensuale. Rispetto alla Classe E berlina, ha un assetto più sportivo, ribassato di 15 mm. Per la capote è stata scelta una soluzione classica in tessuto, disponibile in 4 tonalità: marrone scuro, blu scuro, rosso e nero. Realizzata a più strati, garantisce la completa insonorizzazione dellʼabitacolo e si apre e si chiude in 20 secondi, anche in movimento. E dentro lʼatmosfera è di quelle che lasciano a bocca aperta, basti ad esempio lo stile a turbina delle bocchette di ventilazione.

La vita a bordo della nuova Mercedes Classe E Cabrio è una summa di comfort e benessere. Gli smartphone sʼintegrano col wi-fi interno e cʼè pure la funzione di ricarica wireless. Il frangivento elettrico Aircap consente di godere al meglio lʼesperienza di guida open air, come anche il riscaldamento della nuca col sistema Airscarf. Fino alla chicca dei rivestimenti in pelle dei sedili anti raggi UV. Tutte le innovazioni intelligenti della Classe E berlina sono presenti anche qui, come la plancia con display widescreen, i pulsanti touch control al volante, il sistema di parcheggio autonomo con attivazione a distanza, le sospensioni pneumatiche. Lʼintelligente sistema “Magic Vision” assicura la pulitura ottimale dei vetri senza che i getti dʼacqua riducano la visuale e che gli spruzzi penetrino nellʼabitacolo quando la capote è aperta.

In Italia la nuova Mercedes Classe E Cabrio arriva con tre motorizzazioni: le due a gasolio sono la E220d da 194 CV e la E350d 4Matic da 258 CV con motore 6 cilindri. E sempre a 6 cilindri è il motore 3.0 benzina della E400 4Matic da 333 CV. Per tutte è di serie il cambio automatico a 9 rapporti, ma la grande novità è proprio il debutto sulla cabriolet della trazione integrale.