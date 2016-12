Mercedes GLS, non pretendete di più!

Al top cʼè la Mercedes-AMG GLS 63 4Matic, che ha un telaio ad hoc e sviluppa la potenza massima di 585 CV! Mercedes GLS è proposta in tre versioni, ma già la prima Sport include di serie cerchi in lega da 19 pollici, Parktronic e telecamera di retromarcia per le manovre di parcheggio, un impianto audio con schermo da 8 pollici e sistema di navigazione Garmin, sedili in pelle Artico. Poi ci sono le versioni Exclusive e Premium, ancora più ricche di dotazioni. In Italia il nuovo Suv ammiraglia Mercedes arriverà a marzo 2016, la forbice di prezzi va da 81.700 a 148.350 Euro.