Mercedes GLE, il nuovo Suv/Coupé

È la risposta Mercedes alla BMW X6. Si chiama GLE Coupé ma la carrozzeria citata nel nome contiene solo una parte di verità: assetto e design sono tipici di un Suv. Nasce così lʼultimo crossover sportivo della Casa della stella, che andrà a posizionarsi nel segmento E, sopra la GLK, rispetto alla quale mostra però unʼidentità tutta sua, originale, per le fiancate filanti e per il tetto che scende sinuoso verso la coda.

Mercedes è stata la prima Casa automobilistica ad aver mischiato i generi. Lo si è visto nel corso dellʼultimo decennio con la CLS, e poi con la CLA, declinate anche in specialissime versioni wagon (le Shooting Brake) e ancora con la GLA. Gli interni seguono più lʼindirizzo stilistico dei Suv che non dei coupé. Evidente se si considera la seduta di guida alta, lʼergonomia perfetta e la visuale ampia di ogni angolo (doti effettivamente rare per un coupé). La propensione sportiva della GLE Coupé si manifesta con i potentissimi motori V6 turbodiesel e V6 biturbo benzina da 258 a 367 CV, e al top ci sarà la versione GLE 450 AMG con cambio automatico a nove rapporti 9G-Tronic e la trazione integrale permanente 4Matic. Tra le innovazioni tecniche, segnaliamo il sistema di gestione della dinamica di marcia “Dynamic Select”, lo sterzo diretto sportivo e i vari sistemi di assistenza alla guida.