29 ottobre 2016 09:20 Mercedes entra nel segmento pick-up con X-Class Il primo pick-up premium al mondo

Se cʼè una lacuna nella gamma Mercedes, questa sarà presto superata, e alla grande! Manca infatti un pick-up… sì capito bene, uno di quei fuoristrada con grandi cassoni che si vedono di solito nei telefilm americani tipo “Texas Rangers” e ai quali la Casa di Stoccarda non aveva finora degnato alcun interesse. Non per snobismo ‒ Mercedes produce anche camion e furgoni ‒ ma perché considerava i suoi clienti lontani da quel tipo di veicolo.

Le cose però cambiano, e per Mercedes significa mettere alla prova le nuove partnership industriali. Il pick-up nuovo di zecca X-Class, che andrà in produzione dal 2017, è infatti il primo veicolo della neonata collaborazione tra i gruppi Daimler-Benz e Renault-Nissan. I modelli commercializzati in Europa saranno assemblati nella fabbrica Nissan di Barcellona, quelli americani nello stabilimento argentino che Renault ha a Cordoba. Un veicolo globale che è stato presentato nei giorni scorsi a Stoccolma. A sovrintendere la qualità del prodotto ci penseranno poi i designer Mercedes, che già parlano di primo grande pick-up premium al mondo, con rivestimenti in pelle per gli interni per intenderci. Un veicolo funzionale certo, ma concepito per il più moderno lifestyle metropolitano.

Nuovo Mercedes X-Class farà suoi tutti i contenuti di stile, tecnici e di sicurezza delle automobili top di gamma del brand della stella. Il design sarà quello proprio dei Suv Mercedes, col massiccio powerdome sul cofano motore e la classica grembialatura anteriore dei Suv, i passaruota molto pronunciati che rafforzano l’impressione di larghezza e unʼaltezza da terra di ben 1,90 metri. Le potenzialità offroad sfruttano la trazione integrale 4Matic Mercedes ed enormi cerchi da 22 pollici. Per esprimere tutta la sua forza, X-Class monterà un verricello elettrico sul frontale e un gancio metallico sulla coda.