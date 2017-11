Mercedes, Ecobonus per passare a ibride e diesel Euro 6

Mercedes e Smart lanciano in Italia una grande promozione che mira a rinnovare il parco circolante nel nostro Paese. Fino al 31 dicembre 2017 , infatti, chi sostituisce la propria vecchia auto con motori da Euro 1 a Euro 4, riceverà un bonus di 2.400 euro per acquistare una Mercedes della gamma ibrida, elettrica o con motori diesel Euro 6 . Il bonus è di 1.200 euro per chi passa alle Smart electric drive .

Oggi lo smog e i divieti alla circolazione sono allʼordine del giorno delle cronache cittadine italiane. Lʼiniziativa Mercedes si pone giusto in questʼottica, tanto che lʼeventuale usato diesel da Euro 1 a Euro 3 portato in permuta, di qualsiasi marca, verrà rottamato e non reimmesso sul mercato. Un modo concreto per ringiovanire uno dei parchi auto in circolazione, quello italiano, tra i più vecchi dellʼEuropa occidentale. Il gruppo Daimler, cui Mercedes appartiene, ha imboccato decisa la strada della mobilità sostenibile ed entro il 2022 lancerà una decina di veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica. In questa strategia che rientra anche il marchio EQ, che andrà a identificare i modelli al 100% elettrici della Casa di Stoccarda.