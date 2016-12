Mercedes e Volvo, scommessa elettrica

09:00 - Mercedes e Volvo presentano al Salone di Ginevra due station wagon ibride elettriche già bellʼe pronte per il mercato. La Casa tedesca lancia la Classe C 350 Plug-in Hybrid, quella svedese risponde con la V60 D5 Twin Engine. Due belle e versatili SW che si contendono lo stesso mercato, ma che tra loro si distinguono per una caratteristica: la Mercedes affianca il motore benzina a quello elettrico, Volvo invece opta per il turbodiesel. Entrambe seguono la soluzione di ricarica plug-in, direttamente negli impianti elettrici domestici e con prese di diverso amperaggio (che incidono però sui tempi di ricarica).

Volvo promette in media tra le 3,5 e le 4,5 ore la ricarica completa delle batterie agli ioni di litio della V60 D5 Twin Engine, che alimentano un motore elettrico da 50 kW. Poi cʼè il motore termico a gasolio da 120 kW, per una potenza massima erogabile di 170 kW, pari a 230 CV. Il modulo ibrido ammette tre modalità di guida: Pure interamente a trazione elettrica e autonomia di 50 km; Hybrid è la modalità di default quando lʼauto viene avviata, e la sua efficienza è invidiabile: 1,8 litri/100 km nel misto e scarichi di CO2 limitati a 48 g/km; Power per chi cerca la massima potenza, e ai 230 CV aggiunge una coppia massima di oltre 600 Nm. Volvo produrrà inizialmente la V60 D5 Twin Engine in una serie speciale di 500 unità, con carrozzeria Crystal White, cerchi da 19 pollici e interni caratterizzati da sedili sportivi e le impunture a contrasto bianche delle edizioni Volvo Ocean Race.

La Mercedes C 350 Plug-in Hybrid combina il 4 cilindri benzina con un propulsore elettrico e insieme i due sviluppano la potenza totale di 293 CV. Eppure le emissioni di CO2 sono inferiori ai 50 grammi al km. Oggi in gamma Mercedes ha già lʼibrida C300 (a listino a poco più di 50 mila euro), ma la nuova C 350 Plug-in Hybrid è già pronta per le concessionarie appena terminato il Salone di Ginevra. Altra interessante proposta ibrida elettrica plug-in vista a Ginevra è la Mercedes V-ision, in pratica la versione ecologica della Classe V. Un enorme monovolume, i cui interni svelano il maxi tetto panoramico apribile, i sedili Executive con poggiagambe, lo schienale posteriore con funzione massaggio e il frigobox da cinque litri.