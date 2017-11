Mercedes Classe X, il nuovo tuttofare

Se cʼè una qualità delle Mercedes che spesso passa in secondo piano è la polivalenza. Robustezza, affidabilità, eleganza sono aspetti condivisi ovunque nel mondo, ma spesso si trascura il fatto che i veicoli Mercedes possono fare tutto: sono veicoli da lavoro, per il tempo libero, per la famiglia e per le aziende. Marchi come Unimog o modelli come Classe G e Classe V ne sono gli esempi, ai quali si aggiunge adesso il pick-up Classe X. Nome non a caso, perché quel richiamo a “Classe” indica la derivazione automobilistica del veicolo, che mira a nuovi target di mercato. Lʼobiettivo della Casa di Stoccarda è di spostare, grazie a Classe X, i confini classici del mercato dei pick-up.