Mercedes Classe S Coupé e Classe S Cabrio

Si deve per forza parlare di “unicità” a proposito delle nuove Mercedes Classe S Coupé e Cabriolet . Perché il termine “esclusive” e altri aggettivi non bastano a dare lʼidea di quel che sono le bellissime e slanciate ammiraglie tedesche. Che dalla sontuosa berlina Classe S traggono tutti i contenuti, ma vi aggiungono poi il fascino della carrozzeria coupé e di quella decappottabile.

Due vere super coupé e super cabrio, che al centro della plancia hanno due schermi widescreen ad alta definizione, ognuno da 12,3 pollici. Fantastico è anche il volante multifunzione, con pulsanti “touch” a sfioramento, e prezioso è lʼabitacolo in stile lounge con finiture in radica di legno. Unica poi è la gestione del comfort di bordo, grazie al programma Energizing che cura il benessere dei passeggeri, permettendo di modulare lʼambiente interno secondo i propri umori e desideri. Allʼesterno, le voluminose prese dʼaria enfatizzano la parte anteriore delle nuove Classe S a due porte. La coda poi esalta le due vetture per le luci posteriori in tecnologia Oled, con 66 fasci di luce ultrapiatti che si distribuiscono in modo omogeneo in tutte le direzioni.