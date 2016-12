Mercedes Classe E SW, apoteosi hi-tech

Difficile immaginare di più da una station wagon. Non a caso la Classe E è la SW più grande in casa Mercedes , e di conseguenza con poche rivali nel mondo. Ma il termine station wagon (in tedesco le Caravan) è forse riduttivo per parlare della sesta generazione della Classe E SW. Le tecnologie avanzatissime e i contenuti tecnici, ma anche la funzionalità, rappresentano oggi il punto più elevato della produzione automobilistica globale.

Partiamo proprio dalla funzionalità. La nuova Mercedes E SW propone i sedili posteriori reclinabili in funzione relax e un mega-bagagliaio da 670 litri di capacità, che salgono a 1.820 litri reclinando la seconda fila. La novità sta nellʼopzione per una terza fila di sedili con due posti in più, e così il divario dai grandi monovolume è colmato. Non quello della potenzialità di carico, a favore della grande SW di Stoccarda, che può portare a bordo fino a 745 kg di pesi e può trainare rimorchi fino a 2.100 kg! Non vi bastano? Allora è bene sapere che dal paraurti posteriore fuoriesce il gancio di traino ‒ ora estraibile in modo totalmente elettrico ‒ e novità mondiale è anche il supporto per portabiciclette, sicuro e di facile montaggio, che consente di trasportare fino a 4 biciclette per 100 kg ulteriori.