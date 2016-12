Mercedes Classe C SW, la risposta per tutto

09:00 - La nuova Classe C Station Wagon è stata una delle protagoniste di Mercedes Electric Day, evento che si è svolto questa settimana a Milano per rilanciare lʼimpegno del costruttore tedesco verso lʼalimentazione ibrida elettrica. Oggi nella gamma Mercedes-Benz ci sono già 11 modelli ibridi, con doppio propulsore diesel ed elettrico o soluzioni plug-in elettriche con motore termico a benzina, ed entro il 2017 Mercedes promette altri 10 modelli analoghi.

La nuova Classe C SW BlueTec Hybrid monta un motore 4 cilindri diesel da 204 CV e lo abbina a un motore elettrico compatto da 20 kW (27 CV). Il modulo ibrido include il cambio automatico 7G-Tronic Plus e una batteria agli ioni di litio ad alto voltaggio. La cosa incredibile vista la mole della vettura e la sua straripante funzionalità, sta nelle emissioni di CO2 inferiori ai 100 g/km, e nel prezzo di listino italiano: 50.265 euro sono davvero una proposta interessante nel segmento di appartenenza. Ma è lʼintera gamma della nuova Mercedes Classe C SW, alla quarta generazione, a rivelarsi interessante: lanciata pochi mesi fa, ha prezzi che partono dai 36.527 euro della versione a gasolio C 180 BlueTec Automatic Executive, mentre la gamma a benzina parte dai 37.720 euro della C 180.

Niente male per unʼauto di rappresentanza che di serie ha il servosterzo in funzione della velocità (Direct Steer), lʼAttention Assist per valutare il grado di stanchezza del guidatore e il Collision Prevention Assist Plus che avverte chi guida, con un segnale ottico e acustico, se la distanza di sicurezza sta scendendo al limite, e se valuta il rischio dʼimpatto frena automaticamente lʼauto. La gamma di nuova Classe C SW si compone di ben 10 motorizzazioni. Quattro sono a gasolio, una è lʼibrida diesel/elettrica e ben cinque sono a benzina, tra cui le formidabili versioni C 63 AMG e C 63 AMG S con motore V8 4.0 da 476 e 510 CV, i cui prezzi salgono rispettivamente a 83.410 e 92.800 euro. Tornando alle versioni più accessibili, è molto interessante lʼofferta leasing con anticipo di 7.900 euro, 35 rate mensili da 306 euro e riscatto finale (o restituzione o permuta), con inclusi un anno di RC Auto, tre anni di furto e incendio e tre anni di tagliandi ordinari.

