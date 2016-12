Mercedes Classe C Coupé, nuova linfa

Il rinnovamento della Mercedes Classe C si completa col modello più bello e sportivo: la Classe C Coupé . A dicembre sarà nelle concessionarie italiane, bel "regalino" di Natale per i tanti estimatori della lunga e affusolata due porte di Stoccarda. La nuova Classe C Coupé si presenta con un design pulito ed elegante, e una linea più lunga di 9,5 centimetri rispetto al precedente modello. Mercedes ha impresso alla vettura un taglio sportivo netto, con un Cx aerodinamico di 0,26 da record.

Quasi per intero la maggior lunghezza dellʼauto si traduce in passo maggiorato (8 cm) e quindi spaziosità interna superiore. Questa è sì una coupé, una sportiva, ma dentro accoglie i passeggeri nel comfort più assoluto, proprio come se fosse la Mercedes Classe C berlina. Lʼeleganza è marcata da un design che riproduce allʼinterno gli stilemi degli esterni: tanto la consolle centrale, quanto i rivestimenti laterali delle porte presentano forme slanciate e in armonia tra loro. I sedili sportivi integrali sono specifici della carrozzeria Coupé e non trascurano il comfort, anzi spicca il pratico porgicintura automatico. Merita una citazione il sistema di climatizzazione intelligente che, come già per la berlina, ricorre alla navigazione satellitare per individuare una galleria: una volta imboccata, chiude automaticamente la bocchetta dell'aria di ricircolo e la riapre non appena si esce dalla galleria.