Mercedes Classe A, in arrivo la berlina 3 volumi

La nuova Mercedes Classe A berlina farà il suo debutto a inizio ottobre al Salone dellʼAuto di Parigi, per poi andare in produzione in Messico e in Germania. Gli sbalzi corti anteriori e posteriori, la possente mole del cofano motore e la fiancata sinuosa danno un tocco di modernità al segmento delle berline tradizionali. Alla Casa di Stoccarda la Classe A tre volumi serve a rafforzare la sua offerta nel segmento dʼingresso alla gamma, per portare i contenuti premium di una Mercedes in ogni fascia di mercato. Considerata la categoria, la capacità del bagagliaio ‒ 420 litri ‒ è da considerarsi eccellente.