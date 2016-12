09:00 - Alzi la mano chi, da giovane, non ha detto almeno una volta: “la station wagon mai!”. Più che un pregiudizio, era lʼaffermazione della propria voglia dʼindipendenza, fresca di conquista a 18-20 anni, età in cui si sognano le coupé, le spider, le belle compatte a tre porte piuttosto che cinque. Le station wagon invece erano le auto dei nostri padri e zii, le “familiari” come si chiamavano allora, e certo il loro appeal era alquanto scarso. Ma i tempi sono cambiati e nelle odierne SW si nascondono molte qualità ‒ estetiche, dinamiche ‒ che fanno gridare “wow!” ai giovani. Esempio? La Mercedes CLA Shooting Brake.

È lʼultima novità in casa Mercedes e certo definirla station wagon è riduttivo. Di sicuro è la più bella delle vetture familiari che si possano immaginare, perché le linee wagon sposano la carrozzeria coupé e lʼassetto ribassato esprime un evidente taglio sportivo. Insomma, per stile, carattere, dinamicità, la inedita CLA Shooting Brake non è una “banale” station wagon. Lo stesso nome Shooting Brake indica il particolare taglio sportivo della coda e dimostra una volta di più, accanto alla stessa CLA berlina e alla gamma CLS (anche qui cʼè una versione Shooting Brake), come Mercedes sappia ancora inventare forme nuove di automobili. Delle station wagon classiche, la CLA Shooting Brake conferma però la versatilità e il grande bagagliaio, che in assetto normale offre quasi 500 litri di volume di carico.

Lunga 4,63 metri e alta solo 1,43 metri, Mercedes CLA Shooting Brake ha un incredibile Cx aerodinamico di 0,26, che ne favorisce le performance ma anche lʼefficienza sul piano dei consumi e delle emissioni. La vettura arriverà in Italia a marzo, con due motorizzazioni diesel e tre benzina, tutte Euro 6 e con Eco Start/Stop. A gasolio la CLA 200 CDI sviluppa una potenza di 136 CV, può raggiungere una velocità massima di 215 km/h e nel ciclo combinato consuma soltanto 3,9 litri/100 km. Lʼaltra versione 220 CDI da 177 CV è disponibile anche con la trazione integrale 4Matic. I tre motori a benzina sviluppano potenze di 122, 156 e 211 CV, questʼultima è proposta anche con trazione integrale. Al lancio la Mercedes CLA Shooting Brake sarà disponibile nei tre allestimenti Executive, Sport e Premium, ma anche nel pacchetto speciale OrangeArt Edition. I prezzi partono da 34.920 euro.