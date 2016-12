09:30 - Mercedes lancia la versione wagon della CLA. Ma non si tratta di una “normale” station wagon, perché lʼassetto basso e la silhouette slanciata in stile coupé caratterizzano in modo proprio la vettura, che Mercedes battezza CLA Shooting Brake. Una sigla che indica sportività, la stessa della più grande CLS Shooting Brake e della berlina 4 porte CLA da cui deriva.

La lunghezza di 4,63 metri e lʼaltezza di 1,43 metri, così come il Cx aerodinamico di 0,26, spiegano tutta la versatilità di questa sportivissima wagon, che per Mercedes rappresenta lʼinterpretazione moderna e in chiave premium della versatilità. Il vano bagagli offre un volume di carico che va dai 495 ai 1.354 litri. Gli interni sono assolutamente originali. La strumentazione è composta da due grandi strumenti circolari, ciascuno dei quali ha al suo interno un altro strumento circolare più piccolo. Gli indicatori color argento presentano inserti rossi, mentre i quadranti hanno una superficie grigio argento. Nuova è anche la gamma di volanti a tre razze, tra cui spicca quello sportivo multifunzione con cuciture decorative rosse o nere.

Mercedes CLA Shooting Brake arriverà sulle nostre strade a marzo, con due motorizzazioni diesel e tre benzina, tutte Euro 6 e con Eco Start/Stop. A gasolio la CLA 200 CDI sviluppa una potenza di 136 CV, può raggiungere una velocità massima di 215 km/h e nel ciclo combinato consuma soltanto 3,9 litri/100 km. Lʼaltra versione 220 CDI da 177 CV è disponibile anche con la trazione integrale 4Matic. I tre motori a benzina sviluppano potenze di 122, 156 e 211 CV, questʼultima è proposta anche con trazione integrale. Al lancio la Mercedes CLA Shooting Brake sarà disponibile nei tre allestimenti Executive, Sport e Premium, ma anche nel pacchetto speciale OrangeArt Edition.