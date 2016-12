Mercedes C 63 AMG, super berlina e SW

09:00 - Quando le apparenze ingannano. Le forme berlina e station wagon della Mercedes Classe C sono sempre quelle, anche se dinamicamente espresse nella nuova generazione del modello. Ma se si dà uno sguardo attento alla carrozzeria e si apre il cofano allora la C 63 AMG rivela tutto il suo carattere. Che è sportivo, molto sportivo. Tecnologica, con dinamiche di guida prettamente racing, la Mercedes C 63 AMG è una versione fantastica, al vertice della gamma della nuova Classe C.

Tutto nasce ad Affalterbach, quartier generale di AMG, il cuore sportivo del colosso tedesco. È qui che viene assemblato il portentoso motore V8 benzina di cilindrata 4.000 e 476 CV, con doppio turbocompressore. È lo stesso motore della supercar AMG GT Coupé, solo che la C 63 AMG è una berlina tre volumi o una station wagon di indiscussa funzionalità. Ma AMG ha fatto anche di più, e ai clienti che il V8 biturbo da 476 CV non bastasse offre lʼopportunità di una versione S potenziata, che fa salire lʼerogazione di potenza fino ai 510 CV, per una coppia massima di 700 Nm. Sarà proprio quest’ultima motorizzazione a debuttare per prima (febbraio 2015), mentre il propulsore da 476 CV arriverà in aprile.

L’assetto della Mercedes C 63 AMG si avvale di ammortizzatori a controllo elettronico Ride Control e del sistema di bloccaggio meccanico del differenziale sull’asse posteriore. Il cambio è lo specifico AMG Speedshift MCT a 7 rapporti. Ha anche un altro record questa super berlina e super SW tedesca: il consumo medio di benzina ‒ 8,2 litri per 100 km nel ciclo combinato ‒ è il più basso mai fatto registrare da una vettura con motore 8 cilindri. I prezzi della C 63 AMG partiranno dagli 80.000 mila euro, ma la versione S sfiorerà i 100.000 euro.